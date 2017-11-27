flag
1/2 соверена 1897 года S "Вуаль на голове" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1897 года S "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1897 года S "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC230,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1897
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
График аукционных продаж 1/2 соверена 1897 года S "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1897 года "Вуаль на голове" со знаком S. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 290 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 850 GBP. Торги состоялись 27 ноября 2017.

Австралия 1/2 соверена 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьXF45 PCGS
Цена
387 $
Цена в валюте аукциона 290 GBP
Австралия 1/2 соверена 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе Sovereign Rarities - 11 июня 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата11 июня 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 320 GBP
Австралия 1/2 соверена 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе St James’s - 15 апреля 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 апреля 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе St James’s - 15 января 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 января 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 29 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 февраля 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе SINCONA - 24 октября 2023
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 25 октября 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 октября 2022
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 4 сентября 2022
ПродавецLondon Coins
Дата4 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе St James’s - 7 июля 2022
ПродавецSt James’s
Дата7 июля 2022
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе Via - 6 мая 2022
ПродавецVia
Дата6 мая 2022
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе Rzeszowski DA - 10 апреля 2022
ПродавецRzeszowski DA
Дата10 апреля 2022
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 13 марта 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 марта 2022
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 13 марта 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 марта 2022
СохранностьAU53 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 13 марта 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 марта 2022
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе Gorny & Mosch - 9 марта 2022
ПродавецGorny & Mosch
Дата9 марта 2022
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 6 марта 2022
ПродавецLondon Coins
Дата6 марта 2022
СохранностьXF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 30 января 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата30 января 2022
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1897 года S "Вуаль на голове"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1897 года "Вуаль на голове" с буквами S составляет 280 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1897 года "Вуаль на голове" с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1897 года "Вуаль на голове" с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1897 года "Вуаль на голове" со знаком S?

Для продажи 1/2 соверена 1897 года S "Вуаль на голове" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

