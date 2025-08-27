flag
Соверен 1897 года S "Вуаль на голове" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1897 года S "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1897 года S "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,532,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1897
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1897 года "Вуаль на голове" со знаком S. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 27200 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2760 USD. Торги состоялись 11 января 2011.

Австралия Соверен 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 10 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
2160 $
Цена в валюте аукциона 2160 USD
Австралия Соверен 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
840 $
Цена в валюте аукциона 840 USD
Австралия Соверен 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 15 октября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата15 октября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 20 сентября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата20 сентября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Австралия Соверен 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе Tauler & Fau - 12 марта 2024
ПродавецTauler & Fau
Дата12 марта 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе Katz - 24 ноября 2023
ПродавецKatz
Дата24 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
Австралия Соверен 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 19 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата19 ноября 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 19 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата19 ноября 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе SINCONA - 24 октября 2023
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Австралия Соверен 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 19 сентября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 сентября 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 3 сентября 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 3 сентября 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 3 сентября 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 сентября 2023
СохранностьAU
Цена
Австралия Соверен 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 3 сентября 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 сентября 2023
СохранностьUNC
Цена
Австралия Соверен 1897 S "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 8 августа 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата8 августа 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1897 года S "Вуаль на голове"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1897 года "Вуаль на голове" с буквами S составляет 680 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1897 года "Вуаль на голове" с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1897 года "Вуаль на голове" с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1897 года "Вуаль на голове" со знаком S?

Для продажи соверен 1897 года S "Вуаль на голове" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

