Соверен 1894 года M "Вуаль на голове" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1894 года M "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1894 года M "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC4,166,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1894
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:590 USD
График аукционных продаж Соверен 1894 года M "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (152)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1894 года "Вуаль на голове" со знаком M. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 5041 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1540 EUR. Торги состоялись 23 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1894 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
902 $
Цена в валюте аукциона 675 GBP
Австралия Соверен 1894 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Австралия Соверен 1894 M "Вуаль на голове" на аукционе Spink - 19 июня 2025
ПродавецSpink
Дата19 июня 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
698 $
Цена в валюте аукциона 520 GBP
ПродавецSpink
Дата19 июня 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
698 $
Цена в валюте аукциона 520 GBP
Австралия Соверен 1894 M "Вуаль на голове" на аукционе Sovereign Rarities - 11 июня 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата11 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1894 M "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1894 M "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1894 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 18 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1894 M "Вуаль на голове" на аукционе Katz - 13 апреля 2025
ПродавецKatz
Дата13 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1894 M "Вуаль на голове" на аукционе Stack's - 12 апреля 2025
ПродавецStack's
Дата12 апреля 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
ПродавецStack's
Дата12 апреля 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1894 M "Вуаль на голове" на аукционе Stack's - 12 апреля 2025
ПродавецStack's
Дата12 апреля 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
ПродавецStack's
Дата12 апреля 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1894 M "Вуаль на голове" на аукционе Mowbray Collectables - 14 марта 2025
ПродавецMowbray Collectables
Дата14 марта 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1894 M "Вуаль на голове" на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьAU
Цена
Австралия Соверен 1894 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1894 M "Вуаль на голове" на аукционе Cayón - 6 февраля 2025
ПродавецCayón
Дата6 февраля 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1894 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1894 M "Вуаль на голове" на аукционе Münzen & Medaillen - 4 декабря 2024
ПродавецMünzen & Medaillen
Дата4 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1894 M "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 1 декабря 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1894 M "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 1 декабря 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 декабря 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1894 M "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 1 декабря 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1894 M "Вуаль на голове" на аукционе NOA - 28 октября 2024
ПродавецNOA
Дата28 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1894 M "Вуаль на голове" на аукционе HARMERS - 30 сентября 2024
ПродавецHARMERS
Дата30 сентября 2024
СохранностьXF
Цена

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1894 года M "Вуаль на голове"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1894 года "Вуаль на голове" с буквами M составляет 590 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1894 года "Вуаль на голове" с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1894 года "Вуаль на голове" с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1894 года "Вуаль на голове" со знаком M?

Для продажи соверен 1894 года M "Вуаль на голове" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
