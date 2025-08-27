flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1864 года (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1864 года - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1864 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,689,500

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1864
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1600 USD
График аукционных продаж Соверен 1864 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (320)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1864 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 40006 проданному на аукционе Stack's Bowers за 16000 USD. Торги состоялись 18 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1864 на аукционе Heritage - 31 июля 2025
Австралия Соверен 1864 на аукционе Heritage - 31 июля 2025
ПродавецHeritage
Дата31 июля 2025
СохранностьAU55 PCGS
Цена
990 $
Цена в валюте аукциона 990 USD
Австралия Соверен 1864 на аукционе Via - 22 июня 2025
ПродавецVia
Дата22 июня 2025
СохранностьXF
Цена
1095 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Австралия Соверен 1864 на аукционе Münzenonline - 16 мая 2025
ПродавецMünzenonline
Дата16 мая 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1864 на аукционе Heritage - 2 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата2 мая 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1864 на аукционе Leu - 17 марта 2025
ПродавецLeu
Дата17 марта 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1864 на аукционе Marudhar - 22 февраля 2025
ПродавецMarudhar
Дата22 февраля 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1864 на аукционе Auction World - 26 января 2025
ПродавецAuction World
Дата26 января 2025
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1864 на аукционе Skanfil Auksjoner AS - 18 января 2025
ПродавецSkanfil Auksjoner AS
Дата18 января 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1864 на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1864 на аукционе Aurea - 12 декабря 2024
ПродавецAurea
Дата12 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1864 на аукционе Coin Cabinet - 5 ноября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 ноября 2024
СохранностьXF45 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1864 на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1864 на аукционе Auction World - 14 июля 2024
ПродавецAuction World
Дата14 июля 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1864 на аукционе Nihon - 9 июня 2024
ПродавецNihon
Дата9 июня 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1864 на аукционе NOONANS - 17 апреля 2024
ПродавецNOONANS
Дата17 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1864 на аукционе HARMERS - 1 ноября 2023
ПродавецHARMERS
Дата1 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1864 на аукционе SINCONA - 26 октября 2023
ПродавецSINCONA
Дата26 октября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1864 на аукционе Warin Global Investments - 3 октября 2023
Австралия Соверен 1864 на аукционе Warin Global Investments - 3 октября 2023
ПродавецWarin Global Investments
Дата3 октября 2023
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1864 на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1864 на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1864 на аукционе Warin Global Investments - 12 мая 2023
Австралия Соверен 1864 на аукционе Warin Global Investments - 12 мая 2023
ПродавецWarin Global Investments
Дата12 мая 2023
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1864 года?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1864 года составляет 1600 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1864 года?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1864 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1864 года?

Для продажи соверен 1864 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

