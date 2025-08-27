flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1867 года (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1867 года - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1867 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,370,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1867
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:780 USD
График аукционных продаж Соверен 1867 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (365)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1867 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 23530 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4313 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1867 на аукционе AURORA - 24 июля 2025
ПродавецAURORA
Дата24 июля 2025
СохранностьAU
Цена
925 $
Цена в валюте аукциона 72500 RUB
Австралия Соверен 1867 на аукционе Niemczyk - 2 июля 2025
ПродавецNiemczyk
Дата2 июля 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
1223 $
Цена в валюте аукциона 4400 PLN
Австралия Соверен 1867 на аукционе Coin Cabinet - 29 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 апреля 2025
СохранностьMS61 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1867 на аукционе Spink - 31 января 2025
ПродавецSpink
Дата31 января 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1867 на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1867 на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Австралия Соверен 1867 на аукционе Chaponnière - 8 декабря 2024
ПродавецChaponnière
Дата8 декабря 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
Австралия Соверен 1867 на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1867 на аукционе WAG - 3 ноября 2024
ПродавецWAG
Дата3 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1867 на аукционе Heritage - 2 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата2 ноября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1867 на аукционе Sima Srl - 18 октября 2024
ПродавецSima Srl
Дата18 октября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1867 на аукционе HARMERS - 30 сентября 2024
ПродавецHARMERS
Дата30 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1867 на аукционе Pesek Auctions - 26 сентября 2024
ПродавецPesek Auctions
Дата26 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1867 на аукционе Katz - 30 августа 2024
ПродавецKatz
Дата30 августа 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1867 на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1867 на аукционе Stephen Album - 16 июня 2024
ПродавецStephen Album
Дата16 июня 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1867 на аукционе WAG - 16 июня 2024
ПродавецWAG
Дата16 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1867 на аукционе WAG - 16 июня 2024
ПродавецWAG
Дата16 июня 2024
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1867 на аукционе WCN - 13 июня 2024
ПродавецWCN
Дата13 июня 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1867 на аукционе WCN - 30 мая 2024
ПродавецWCN
Дата30 мая 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1867 на аукционе Numismatica Marcoccia - 29 мая 2024
ПродавецNumismatica Marcoccia
Дата29 мая 2024
СохранностьVF
Цена
Где купить?
Австралия Соверен 1867 на аукционе Coin Cabinet - 28 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 августа 2025
СохранностьAU58 NGC
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1867 года?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1867 года составляет 780 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1867 года?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1867 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1867 года?

Для продажи соверен 1867 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
