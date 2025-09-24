flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1883 года S WW WW "Герб" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1883 года S WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1883 года S WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,108,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1883
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:730 USD
График аукционных продаж Соверен 1883 года S WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (94)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1883 года "Герб" со знаком S WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 31182 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 1 ноября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Герб" на аукционе Warin Global Investments - 23 мая 2025
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Герб" на аукционе Warin Global Investments - 23 мая 2025
ПродавецWarin Global Investments
Дата23 мая 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
705 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьXF
Цена
704 $
Цена в валюте аукциона 560 GBP
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 2 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата2 ноября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 20 сентября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата20 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Герб" на аукционе Goldberg - 5 июня 2024
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 29 мая 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 3 марта 2024
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Герб" на аукционе Numisma - Portugal - 14 декабря 2023
ПродавецNumisma - Portugal
Дата14 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 5 декабря 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 декабря 2023
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьMS61 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Герб" на аукционе Sima Srl - 20 октября 2023
ПродавецSima Srl
Дата20 октября 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Герб" на аукционе Warin Global Investments - 3 ноября 2022
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Герб" на аукционе Warin Global Investments - 3 ноября 2022
ПродавецWarin Global Investments
Дата3 ноября 2022
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 20 октября 2022
ПродавецHeritage
Дата20 октября 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 4 сентября 2022
ПродавецLondon Coins
Дата4 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 19 июля 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 июля 2022
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Герб" на аукционе NOONANS - 24 сентября 2025
ПродавецNOONANS
Дата24 сентября 2025
СохранностьAU58 NGC
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1883 года S WW WW "Герб"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1883 года "Герб" с буквами S WW WW составляет 730 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1883 года "Герб" с буквами S WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1883 года "Герб" с буквами S WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1883 года "Герб" со знаком S WW WW?

Для продажи соверен 1883 года S WW WW "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет ВикторииМонеты Австралии 1883 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом СоверенНумизматические аукционы