Каталог
Аукционы
Тарифы
USD
USD
· Доллар США
EUR
· Евро
GBP
· Фунт стерлингов
CHF
· Швейцарский франк
PLN
· Польский злотый
RUB
· Российский рубль
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Аккаунт
Ваш аккаунт
0 дней
Счета
Выход
Искать по фото
Отмена
В аукционах
В каталоге
Австралия
Период:
1837-1936
1837-1936
Виктория
1837-1901
Эдуард VII
1901-1910
Георг V
1910-1936
Главная
Каталог
Австралия
1883
Монеты Австралии 1883 года
Выберите категорию
Все
Все
Золото
Золотые монеты
Соверен 1883 M WW WW Герб
Средняя цена
1100 $
Продажи
1
78
Соверен 1883 S WW WW Герб
Средняя цена
730 $
Продажи
1
95
Соверен 1883 S WW WW Св. Георгий
Средняя цена
900 $
Продажи
0
81
Соверен 1883 M WW WW Св. Георгий
Средняя цена
700 $
Продажи
0
220
1/2 соверена 1883 S Герб
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
46
Категория
Год
Поиск