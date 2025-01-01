flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Монеты Австралии 1883 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1883 M WW WW Герб
Средняя цена1100 $
Продажи
178
Аверс
Реверс
Соверен 1883 S WW WW Герб
Средняя цена730 $
Продажи
195
Аверс
Реверс
Соверен 1883 S WW WW Св. Георгий
Средняя цена900 $
Продажи
081
Аверс
Реверс
Соверен 1883 M WW WW Св. Георгий
Средняя цена700 $
Продажи
0220
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1883 S Герб
Средняя цена1400 $
Продажи
046
