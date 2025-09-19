flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1883 года M WW WW "Герб" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1883 года M WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1883 года M WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,049,999

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1883
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1100 USD
График аукционных продаж Соверен 1883 года M WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (77)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1883 года "Герб" со знаком M WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 752 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 4000 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1883 M WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьXF
Цена
1212 $
Цена в валюте аукциона 900 GBP
Австралия Соверен 1883 M WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1883 M WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 2 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата2 ноября 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
4100 $
Цена в валюте аукциона 4100 USD
Австралия Соверен 1883 M WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1883 M WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1883 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 18 июня 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата18 июня 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1883 M WW WW "Герб" на аукционе Goldberg - 5 июня 2024
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1883 M WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьVF
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1883 M WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 3 марта 2024
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1883 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 5 декабря 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 декабря 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1883 M WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1883 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 14 ноября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 ноября 2023
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1883 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 31 октября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата31 октября 2023
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1883 M WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 4 декабря 2022
ПродавецLondon Coins
Дата4 декабря 2022
СохранностьVF
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1883 M WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 4 ноября 2022
ПродавецHeritage
Дата4 ноября 2022
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1883 M WW WW "Герб" на аукционе CNG - 28 сентября 2022
ПродавецCNG
Дата28 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1883 M WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 24 марта 2022
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1883 M WW WW "Герб" на аукционе St James’s - 24 февраля 2022
ПродавецSt James’s
Дата24 февраля 2022
СохранностьXF
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1883 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 12 декабря 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 декабря 2021
СохранностьVF
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1883 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 12 декабря 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 декабря 2021
СохранностьXF45 PCGS
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1883 M WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 5 декабря 2021
ПродавецLondon Coins
Дата5 декабря 2021
СохранностьXF
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Австралия Соверен 1883 M WW WW "Герб" на аукционе Mowbray Collectables - 19 сентября 2025
ПродавецMowbray Collectables
Дата19 сентября 2025
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1883 года M WW WW "Герб"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1883 года "Герб" с буквами M WW WW составляет 1100 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1883 года "Герб" с буквами M WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1883 года "Герб" с буквами M WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1883 года "Герб" со знаком M WW WW?

Для продажи соверен 1883 года M WW WW "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

