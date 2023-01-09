flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

1/2 соверена 1883 года S "Герб" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1883 года S "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1883 года S "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC220,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1883
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1400 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1883 года S "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1883 года "Герб" со знаком S. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 32135 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8400 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1883 S "Герб" на аукционе St James’s - 15 апреля 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 апреля 2025
СохранностьAU55 PCGS
Цена
1515 $
Цена в валюте аукциона 1150 GBP
Австралия 1/2 соверена 1883 S "Герб" на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьVF35 NGC
Цена
389 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Австралия 1/2 соверена 1883 S "Герб" на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьVF25 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1883 S "Герб" на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1883 S "Герб" на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьXF40 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1883 S "Герб" на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1883 S "Герб" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1883 S "Герб" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1883 S "Герб" на аукционе Künker - 29 февраля 2024
ПродавецKünker
Дата29 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1883 S "Герб" на аукционе WCN - 18 ноября 2023
Австралия 1/2 соверена 1883 S "Герб" на аукционе WCN - 18 ноября 2023
ПродавецWCN
Дата18 ноября 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1883 S "Герб" на аукционе Heritage - 9 января 2023
ПродавецHeritage
Дата9 января 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1883 S "Герб" на аукционе HARMERS - 26 сентября 2022
ПродавецHARMERS
Дата26 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1883 S "Герб" на аукционе St James’s - 7 июля 2022
Австралия 1/2 соверена 1883 S "Герб" на аукционе St James’s - 7 июля 2022
ПродавецSt James’s
Дата7 июля 2022
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1883 S "Герб" на аукционе St James’s - 26 мая 2022
ПродавецSt James’s
Дата26 мая 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1883 S "Герб" на аукционе Heritage - 19 мая 2022
ПродавецHeritage
Дата19 мая 2022
СохранностьVF35 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1883 S "Герб" на аукционе Heritage - 27 января 2022
ПродавецHeritage
Дата27 января 2022
СохранностьVF35 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1883 S "Герб" на аукционе HARMERS - 27 сентября 2021
ПродавецHARMERS
Дата27 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1883 S "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 26 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 сентября 2021
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1883 S "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 19 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1883 S "Герб" на аукционе St James’s - 18 августа 2021
Австралия 1/2 соверена 1883 S "Герб" на аукционе St James’s - 18 августа 2021
ПродавецSt James’s
Дата18 августа 2021
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1883 S "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 16 июля 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 июля 2021
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1883 года S "Герб"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1883 года "Герб" с буквами S составляет 1400 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1883 года "Герб" с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1883 года "Герб" с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1883 года "Герб" со знаком S?

Для продажи 1/2 соверена 1883 года S "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет ВикторииМонеты Австралии 1883 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом 1/2 соверенаНумизматические аукционы