Соверен 1883 года S WW WW "Св. Георгий" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1883 года S WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1883 года S WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,108,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1883
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
Средняя цена:900 USD
График аукционных продаж Соверен 1883 года S WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1883 года "Св. Георгий" со знаком S WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 21030 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 10 февраля 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
915 $
Цена в валюте аукциона 725 GBP
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 10 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
2640 $
Цена в валюте аукциона 2640 USD
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Auction World - 26 января 2025
ПродавецAuction World
Дата26 января 2025
СохранностьMS61 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 10 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата10 октября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 3 марта 2024
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 29 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 февраля 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе SINCONA - 24 октября 2023
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 9 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата9 апреля 2023
СохранностьMS61 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Spink - 6 июля 2022
ПродавецSpink
Дата6 июля 2022
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1883 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Great Coins & Art Auctions - 1 июля 2022
ПродавецGreat Coins & Art Auctions
Дата1 июля 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1883 года S WW WW "Св. Георгий"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1883 года "Св. Георгий" с буквами S WW WW составляет 900 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1883 года "Св. Георгий" с буквами S WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1883 года "Св. Георгий" с буквами S WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1883 года "Св. Георгий" со знаком S WW WW?

Для продажи соверен 1883 года S WW WW "Св. Георгий" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

