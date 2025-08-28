flag
Соверен 1884 года M WW WW "Св. Георгий" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1884 года M WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1884 года M WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,942,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1884
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:600 USD
График аукционных продаж Соверен 1884 года M WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (236)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1884 года "Св. Георгий" со знаком M WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 23030 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6024 USD. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Tennants Auctioneers - 8 августа 2025
ПродавецTennants Auctioneers
Дата8 августа 2025
СохранностьXF
Цена
807 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Stack's - 12 апреля 2025
ПродавецStack's
Дата12 апреля 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
650 $
Цена в валюте аукциона 650 USD
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Jean ELSEN - 22 марта 2025
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Jean ELSEN - 22 марта 2025
ПродавецJean ELSEN
Дата22 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Leu - 17 марта 2025
ПродавецLeu
Дата17 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе CNG - 5 февраля 2025
ПродавецCNG
Дата5 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьAU53 ANACS
Цена
******
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Attica Auctions - 3 декабря 2024
ПродавецAttica Auctions
Дата3 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 15 октября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата15 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе NOONANS - 19 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата19 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Stack's - 12 сентября 2024
ПродавецStack's
Дата12 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 29 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1884 года M WW WW "Св. Георгий"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1884 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW составляет 600 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1884 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1884 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1884 года "Св. Георгий" со знаком M WW WW?

Для продажи соверен 1884 года M WW WW "Св. Георгий" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

