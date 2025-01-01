flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Монеты Австралии 1884 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1884 M WW WW Герб
Средняя цена850 $
Продажи
1247
Аверс
Реверс
Соверен 1884 S WW WW Герб
Средняя цена930 $
Продажи
2151
Аверс
Реверс
Соверен 1884 S WW WW Св. Георгий
Средняя цена530 $
Продажи
0109
Аверс
Реверс
Соверен 1884 M WW WW Св. Георгий
Средняя цена600 $
Продажи
2238
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1884 M Герб
Средняя цена2900 $
Продажи
024
