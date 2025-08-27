flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1884 года S WW WW "Герб" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1884 года S WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1884 года S WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,595,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1884
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:930 USD
График аукционных продаж Соверен 1884 года S WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (149)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1884 года "Герб" со знаком S WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 30018 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4320 USD. Торги состоялись 7 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1884 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьXF
Цена
713 $
Цена в валюте аукциона 530 GBP
Австралия Соверен 1884 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 18 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 960 USD
Австралия Соверен 1884 S WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 29 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1884 S WW WW "Герб" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 12 марта 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата12 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1884 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1884 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1884 S WW WW "Герб" на аукционе Sovereign Rarities - 19 ноября 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата19 ноября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1884 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 7 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата7 ноября 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1884 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 2 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата2 ноября 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1884 S WW WW "Герб" на аукционе NOA - 28 октября 2024
ПродавецNOA
Дата28 октября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1884 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 24 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата24 октября 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1884 S WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 20 сентября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата20 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1884 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1884 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1884 S WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 6 августа 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата6 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1884 S WW WW "Герб" на аукционе CoinsNB - 27 июля 2024
ПродавецCoinsNB
Дата27 июля 2024
СохранностьAU
Цена
Австралия Соверен 1884 S WW WW "Герб" на аукционе Goldberg - 5 июня 2024
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1884 S WW WW "Герб" на аукционе Goldberg - 5 июня 2024
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1884 S WW WW "Герб" на аукционе Goldberg - 5 июня 2024
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1884 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1884 S WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 16 апреля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 апреля 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1884 года S WW WW "Герб"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1884 года "Герб" с буквами S WW WW составляет 930 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1884 года "Герб" с буквами S WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1884 года "Герб" с буквами S WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1884 года "Герб" со знаком S WW WW?

Для продажи соверен 1884 года S WW WW "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

