flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1884 года M WW WW "Герб" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1884 года M WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1884 года M WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,942,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1884
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:850 USD
График аукционных продаж Соверен 1884 года M WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (246)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1884 года "Герб" со знаком M WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 20021 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4994 USD. Торги состоялись 6 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьXF
Цена
727 $
Цена в валюте аукциона 540 GBP
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Герб" на аукционе Warin Global Investments - 23 мая 2025
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Герб" на аукционе Warin Global Investments - 23 мая 2025
ПродавецWarin Global Investments
Дата23 мая 2025
СохранностьMS61 PCGS
Цена
705 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Герб" на аукционе Soler y Llach - 16 мая 2025
ПродавецSoler y Llach
Дата16 мая 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Герб" на аукционе Katz - 17 апреля 2025
ПродавецKatz
Дата17 апреля 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Герб" на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - 14 ноября 2024
ПродавецGoudwisselkantoor veilingen
Дата14 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 2 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата2 ноября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Герб" на аукционе HARMERS - 30 сентября 2024
ПродавецHARMERS
Дата30 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Герб" на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Герб" на аукционе Stack's - 12 сентября 2024
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Герб" на аукционе Stack's - 12 сентября 2024
ПродавецStack's
Дата12 сентября 2024
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Герб" на аукционе Great Coins & Art Auctions - 6 сентября 2024
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Герб" на аукционе Great Coins & Art Auctions - 6 сентября 2024
ПродавецGreat Coins & Art Auctions
Дата6 сентября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Герб" на аукционе Stack's - 21 августа 2024
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Герб" на аукционе Stack's - 21 августа 2024
ПродавецStack's
Дата21 августа 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 18 июня 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата18 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 7 мая 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата7 мая 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Австралия Соверен 1884 M WW WW "Герб" на аукционе NOONANS - 24 сентября 2025
ПродавецNOONANS
Дата24 сентября 2025
СохранностьAU58 NGC
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1884 года M WW WW "Герб"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1884 года "Герб" с буквами M WW WW составляет 850 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1884 года "Герб" с буквами M WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1884 года "Герб" с буквами M WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1884 года "Герб" со знаком M WW WW?

Для продажи соверен 1884 года M WW WW "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет ВикторииМонеты Австралии 1884 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом СоверенНумизматические аукционы