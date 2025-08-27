flag
1/2 соверена 1884 года M "Герб" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1884 года M "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1884 года M "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC48,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1884
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:2900 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1884 года M "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1884 года "Герб" со знаком M. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 33090 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10200 USD. Торги состоялись 15 августа 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1884 M "Герб" на аукционе Soler y Llach - 16 мая 2025
ПродавецSoler y Llach
Дата16 мая 2025
СохранностьVF
Цена
364 $
Цена в валюте аукциона 325 EUR
Австралия 1/2 соверена 1884 M "Герб" на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьAU53 NGC
Цена
778 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Австралия 1/2 соверена 1884 M "Герб" на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1884 M "Герб" на аукционе Stack's - 21 августа 2024
Австралия 1/2 соверена 1884 M "Герб" на аукционе Stack's - 21 августа 2024
ПродавецStack's
Дата21 августа 2024
СохранностьXF45 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1884 M "Герб" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1884 M "Герб" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1884 M "Герб" на аукционе Goldberg - 31 января 2024
ПродавецGoldberg
Дата31 января 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1884 M "Герб" на аукционе NOONANS - 8 июня 2023
ПродавецNOONANS
Дата8 июня 2023
СохранностьXF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1884 M "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 14 ноября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 ноября 2021
СохранностьF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1884 M "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 30 августа 2020
ПродавецCoin Cabinet
Дата30 августа 2020
СохранностьXF40 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1884 M "Герб" на аукционе SINCONA - 24 октября 2018
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1884 M "Герб" на аукционе DNW - 20 сентября 2018
ПродавецDNW
Дата20 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1884 M "Герб" на аукционе DNW - 14 июня 2018
ПродавецDNW
Дата14 июня 2018
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1884 M "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - 15 мая 2017
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата15 мая 2017
СохранностьAU
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1884 M "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - 30 ноября 2016
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата30 ноября 2016
СохранностьAU
Цена
Австралия 1/2 соверена 1884 M "Герб" на аукционе Heritage - 22 сентября 2015
Австралия 1/2 соверена 1884 M "Герб" на аукционе Heritage - 22 сентября 2015
ПродавецHeritage
Дата22 сентября 2015
СохранностьXF40 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1884 M "Герб" на аукционе CNG - 12 августа 2015
ПродавецCNG
Дата12 августа 2015
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1884 M "Герб" на аукционе Heritage - 30 июля 2015
Австралия 1/2 соверена 1884 M "Герб" на аукционе Heritage - 30 июля 2015
ПродавецHeritage
Дата30 июля 2015
СохранностьXF40 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1884 M "Герб" на аукционе Heritage - 3 января 2012
Австралия 1/2 соверена 1884 M "Герб" на аукционе Heritage - 3 января 2012
ПродавецHeritage
Дата3 января 2012
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1884 M "Герб" на аукционе Heritage - 2 июня 2008
Австралия 1/2 соверена 1884 M "Герб" на аукционе Heritage - 2 июня 2008
ПродавецHeritage
Дата2 июня 2008
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1884 M "Герб" на аукционе Heritage - 2 июня 2008
Австралия 1/2 соверена 1884 M "Герб" на аукционе Heritage - 2 июня 2008
ПродавецHeritage
Дата2 июня 2008
СохранностьVF
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1884 года M "Герб"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1884 года "Герб" с буквами M составляет 2900 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1884 года "Герб" с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1884 года "Герб" с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1884 года "Герб" со знаком M?

Для продажи 1/2 соверена 1884 года M "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
