Соверен 1870 года (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1870 года - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1870 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Soler y Llach S.L.

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,220,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1870
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:870 USD
График аукционных продаж Соверен 1870 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (837)

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1870 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 23534 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4600 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1870 на аукционе Coin Cabinet - 19 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 августа 2025
СохранностьНет оценки
Цена
810 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Австралия Соверен 1870 на аукционе Heritage - 7 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата7 августа 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
841 $
Цена в валюте аукциона 841 USD
Австралия Соверен 1870 на аукционе Rhenumis - 10 июля 2025
ПродавецRhenumis
Дата10 июля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1870 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 9 июля 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата9 июля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1870 на аукционе AURORA - 26 июня 2025
ПродавецAURORA
Дата26 июня 2025
СохранностьAU
Цена
******
Австралия Соверен 1870 на аукционе AURORA - 26 июня 2025
ПродавецAURORA
Дата26 июня 2025
СохранностьAU
Цена
Австралия Соверен 1870 на аукционе Via - 22 июня 2025
ПродавецVia
Дата22 июня 2025
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1870 на аукционе Nihon - 15 июня 2025
ПродавецNihon
Дата15 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Австралия Соверен 1870 на аукционе Jean ELSEN - 14 июня 2025
ПродавецJean ELSEN
Дата14 июня 2025
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1870 на аукционе NOONANS - 29 мая 2025
ПродавецNOONANS
Дата29 мая 2025
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1870 на аукционе NOONANS - 29 мая 2025
ПродавецNOONANS
Дата29 мая 2025
СохранностьF
Цена
******
Австралия Соверен 1870 на аукционе Warin Global Investments - 23 мая 2025
ПродавецWarin Global Investments
Дата23 мая 2025
СохранностьXF45 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1870 на аукционе AURORA - 22 мая 2025
ПродавецAURORA
Дата22 мая 2025
СохранностьAU
Цена
******
Австралия Соверен 1870 на аукционе Rapp - 21 мая 2025
ПродавецRapp
Дата21 мая 2025
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1870 на аукционе Münzenonline - 16 мая 2025
ПродавецMünzenonline
Дата16 мая 2025
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1870 на аукционе Soler y Llach - 16 мая 2025
ПродавецSoler y Llach
Дата16 мая 2025
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1870 на аукционе St James’s - 15 апреля 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 апреля 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1870 на аукционе Spink - 3 апреля 2025
ПродавецSpink
Дата3 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1870 на аукционе Spink - 3 апреля 2025
ПродавецSpink
Дата3 апреля 2025
СохранностьMS60 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1870 на аукционе Erwin Dietrich - 30 марта 2025
ПродавецErwin Dietrich
Дата30 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1870 на аукционе Galleria Auctions Tokyo - 29 марта 2025
ПродавецGalleria Auctions Tokyo
Дата29 марта 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Где купить?
Австралия Соверен 1870 на аукционе Numismatica Ferrarese - 14 сентября 2025
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата14 сентября 2025
СохранностьXF
К аукциону
Австралия Соверен 1870 на аукционе V. GADOURY - 4 октября 2025
ПродавецV. GADOURY
Дата4 октября 2025
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1870 года?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1870 года составляет 870 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1870 года?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1870 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1870 года?

Для продажи соверен 1870 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
