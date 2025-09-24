flag
Период:1837-1936

Соверен 1876 года M WW WW "Св. Георгий" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1876 года M WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1876 года M WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,124,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1876
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:2200 USD
График аукционных продаж Соверен 1876 года M WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (191)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1876 года "Св. Георгий" со знаком M WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 630 проданному на аукционе Classical Numismatic Gallery за 60000 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1876 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 26 августа 2025
Австралия Соверен 1876 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 26 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата26 августа 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1876 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Rimon Auctions - 24 июля 2025
ПродавецRimon Auctions
Дата24 июля 2025
СохранностьXF
Цена
725 $
Цена в валюте аукциона 725 USD
Австралия Соверен 1876 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Stephen Album - 26 января 2025
ПродавецStephen Album
Дата26 января 2025
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1876 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
1110 $
Цена в валюте аукциона 1110 USD
Австралия Соверен 1876 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Classical Numismatic Gallery - 7 декабря 2024
ПродавецClassical Numismatic Gallery
Дата7 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1876 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 1 декабря 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1876 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 24 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата24 октября 2024
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1876 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе St James’s - 25 сентября 2024
ПродавецSt James’s
Дата25 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1876 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1876 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1876 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 6 августа 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата6 августа 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1876 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Roxbury’s - 20 июля 2024
ПродавецRoxbury’s
Дата20 июля 2024
СохранностьUNC
Цена
Австралия Соверен 1876 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе CoinsNB - 30 июня 2024
ПродавецCoinsNB
Дата30 июня 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1876 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Spink - 29 июня 2024
Австралия Соверен 1876 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Spink - 29 июня 2024
ПродавецSpink
Дата29 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1876 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1876 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1876 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Goldberg - 5 июня 2024
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1876 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1876 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1876 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1876 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Sovereign Rarities - 29 мая 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата29 мая 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Австралия Соверен 1876 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе NOONANS - 24 сентября 2025
ПродавецNOONANS
Дата24 сентября 2025
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1876 года M WW WW "Св. Георгий"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1876 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW составляет 2200 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1876 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1876 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1876 года "Св. Георгий" со знаком M WW WW?

Для продажи соверен 1876 года M WW WW "Св. Георгий" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

