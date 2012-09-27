Соверен 1865 года (Австралия, Виктория)

flag
Аверс монеты - Соверен 1865 года - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1865 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,130,500

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1865
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:940 USD
График аукционных продаж Соверен 1865 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (217)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1865 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 645 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 3800 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1865 на аукционе Heritage - 26 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата26 августа 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1865 на аукционе Bolaffi - 6 июня 2025
ПродавецBolaffi
Дата6 июня 2025
СохранностьVF
Цена
631 $
Цена в валюте аукциона 551 EUR
Австралия Соверен 1865 на аукционе Cayón - 6 февраля 2025
ПродавецCayón
Дата6 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
624 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Австралия Соверен 1865 на аукционе Chaponnière - 8 декабря 2024
ПродавецChaponnière
Дата8 декабря 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1865 на аукционе Bolaffi - 29 ноября 2024
ПродавецBolaffi
Дата29 ноября 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1865 на аукционе Heritage - 2 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата2 ноября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1865 на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1865 на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1865 на аукционе Warin Global Investments - 14 марта 2024
ПродавецWarin Global Investments
Дата14 марта 2024
СохранностьMS60 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1865 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - 23 февраля 2024
ПродавецCasa de Subastas de Madrid
Дата23 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1865 на аукционе Stack's - 15 января 2024
ПродавецStack's
Дата15 января 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1865 на аукционе Heritage - 19 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата19 ноября 2023
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1865 на аукционе HARMERS - 1 ноября 2023
ПродавецHARMERS
Дата1 ноября 2023
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1865 на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1865 на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1865 на аукционе Münzenonline - 28 апреля 2023
ПродавецMünzenonline
Дата28 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1865 на аукционе Numisor - 25 апреля 2023
ПродавецNumisor
Дата25 апреля 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1865 на аукционе HARMERS - 30 марта 2023
ПродавецHARMERS
Дата30 марта 2023
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1865 на аукционе MDC Monaco - 4 марта 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата4 марта 2023
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1865 на аукционе Teutoburger - 2 марта 2023
ПродавецTeutoburger
Дата2 марта 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1865 на аукционе Coin Cabinet - 31 января 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата31 января 2023
СохранностьAU55 SEGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1865 года?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1865 года составляет 940 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1865 года?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1865 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1865 года?

Для продажи соверен 1865 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

