Соверен 1892 года M JEB "Юбилейный портрет" (Австралия, Виктория)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес7,9981 гр
- Чистого золота (0,2358 oz) 7,3343 гр
- Диаметр22,05 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC3,488,000
Описание
- СтранаАвстралия
- ПериодВиктория
- НоминалСоверен
- Год1892
- ПравительВиктория (Королева Великобритании)
- Монетный дворМельбурн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1892 года "Юбилейный портрет" со знаком M JEB. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 224 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 1900 GBP. Торги состоялись 15 ноября 2020.
Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1892 года M JEB "Юбилейный портрет"?
По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1892 года "Юбилейный портрет" с буквами M JEB составляет 690 USD. В монете содержится 7,3343 гр чистого золота, поэтому ниже 813,18 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1892 года "Юбилейный портрет" с буквами M JEB?
Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1892 года "Юбилейный портрет" с буквами M JEB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету соверен 1892 года "Юбилейный портрет" со знаком M JEB?
Для продажи соверен 1892 года M JEB "Юбилейный портрет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.