Соверен 1861 года (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1861 года - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1861 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,626,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1861
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:840 USD
График аукционных продаж Соверен 1861 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (215)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1861 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 23526 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5175 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
Австралия Соверен 1861 на аукционе SINCONA - 28 мая 2025
ПродавецSINCONA
Дата28 мая 2025
СохранностьVF
Цена
665 $
Цена в валюте аукциона 550 CHF
Австралия Соверен 1861 на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
1140 $
Цена в валюте аукциона 1140 USD
Австралия Соверен 1861 на аукционе Heritage - 7 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата7 ноября 2024
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1861 на аукционе Gorny & Mosch - 17 октября 2024
ПродавецGorny & Mosch
Дата17 октября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1861 на аукционе HARMERS - 30 сентября 2024
ПродавецHARMERS
Дата30 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
Австралия Соверен 1861 на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2024
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1861 на аукционе Coin Cabinet - 20 сентября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата20 сентября 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1861 на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1861 на аукционе Heritage - 25 июля 2024
ПродавецHeritage
Дата25 июля 2024
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1861 на аукционе Goldberg - 5 июня 2024
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1861 на аукционе SINCONA - 15 мая 2024
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1861 на аукционе Rauch - 7 апреля 2024
ПродавецRauch
Дата7 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1861 на аукционе Heritage - 21 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата21 марта 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1861 на аукционе Coin Cabinet - 19 сентября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1861 на аукционе Heritage - 24 августа 2023
ПродавецHeritage
Дата24 августа 2023
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1861 на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1861 на аукционе Numisor - 25 апреля 2023
ПродавецNumisor
Дата25 апреля 2023
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1861 на аукционе Auction World - 16 апреля 2023
ПродавецAuction World
Дата16 апреля 2023
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1861 на аукционе Heritage - 9 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата9 апреля 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1861 на аукционе Heritage - 16 февраля 2023
ПродавецHeritage
Дата16 февраля 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1861 на аукционе Coin Cabinet - 31 января 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата31 января 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Австралия Соверен 1861 на аукционе Stack's - 5 сентября 2025
Австралия Соверен 1861 на аукционе Stack's - 5 сентября 2025
Австралия Соверен 1861 на аукционе Stack's - 5 сентября 2025
Австралия Соверен 1861 на аукционе Stack's - 5 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата5 сентября 2025
СохранностьAU50 NGC
К аукциону
Австралия Соверен 1861 на аукционе Stack's - 5 сентября 2025
Австралия Соверен 1861 на аукционе Stack's - 5 сентября 2025
Австралия Соверен 1861 на аукционе Stack's - 5 сентября 2025
Австралия Соверен 1861 на аукционе Stack's - 5 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата5 сентября 2025
СохранностьAU50 ANACS
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1861 года?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1861 года составляет 840 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1861 года?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1861 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1861 года?

Для продажи соверен 1861 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

