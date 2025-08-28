Соверен 1919 года P (Австралия, Георг V)

flag
Аверс монеты - Соверен 1919 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1919 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: HARMERS OF LONDON AUCTION LIMITED

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,995,216

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1919
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворПерт
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:760 USD
График аукционных продаж Соверен 1919 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (122)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1919 года со знаком P. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 24031 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5280 USD. Торги состоялись 23 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1919 P на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьXF
Цена
646 $
Цена в валюте аукциона 480 GBP
Австралия Соверен 1919 P на аукционе Rare Coins - 18 апреля 2025
ПродавецRare Coins
Дата18 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
791 $
Цена в валюте аукциона 65000 RUB
Австралия Соверен 1919 P на аукционе Lockdales Auctioneers - 19 марта 2025
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата19 марта 2025
СохранностьAU
Цена
******
Австралия Соверен 1919 P на аукционе Heritage - 21 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата21 ноября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1919 P на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1919 P на аукционе Heritage - 15 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1919 P на аукционе Heritage - 15 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1919 P на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1919 P на аукционе Heritage - 29 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1919 P на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1919 P на аукционе Heritage - 20 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата20 июня 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1919 P на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1919 P на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1919 P на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1919 P на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1919 P на аукционе Sovereign Rarities - 29 мая 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата29 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1919 P на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1919 P на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1919 P на аукционе London Coins - 3 марта 2024
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1919 P на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1919 P на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Где купить?
Австралия Соверен 1919 P на аукционе Coin Cabinet - 28 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 августа 2025
СохранностьMS63 NGC
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1919 года P?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1919 года с буквами P составляет 760 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1919 года с буквами P?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1919 года с буквами P основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1919 года со знаком P?

Для продажи соверен 1919 года P мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

