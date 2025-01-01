flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Монеты Австралии 1919 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1919 S
Средняя цена710 $
Продажи
043
Аверс
Реверс
Соверен 1919 M
Средняя цена900 $
Продажи
042
Аверс
Реверс
Соверен 1919 P
Средняя цена760 $
Продажи
1123
