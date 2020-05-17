flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1919 года M (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1919 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1919 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC514,257

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1919
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:900 USD
График аукционных продаж Соверен 1919 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (42)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1919 года со знаком M. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 99132 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2880 USD. Торги состоялись 17 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1919 M на аукционе Heritage - 18 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 1020 USD
Австралия Соверен 1919 M на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 1020 USD
Австралия Соверен 1919 M на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1919 M на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1919 M на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1919 M на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1919 M на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1919 M на аукционе Heritage - 19 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата19 ноября 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1919 M на аукционе St James’s - 27 сентября 2023
ПродавецSt James’s
Дата27 сентября 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1919 M на аукционе Heritage - 23 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата23 июля 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1919 M на аукционе Coin Cabinet - 25 апреля 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 апреля 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1919 M на аукционе Heritage - 9 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата9 апреля 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1919 M на аукционе Heritage - 5 января 2023
ПродавецHeritage
Дата5 января 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1919 M на аукционе St James’s - 24 февраля 2022
ПродавецSt James’s
Дата24 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
******
Австралия Соверен 1919 M на аукционе Heritage - 27 января 2022
ПродавецHeritage
Дата27 января 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1919 M на аукционе Coin Cabinet - 12 декабря 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 декабря 2021
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1919 M на аукционе Heritage - 30 сентября 2021
ПродавецHeritage
Дата30 сентября 2021
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1919 M на аукционе Heritage - 11 октября 2020
ПродавецHeritage
Дата11 октября 2020
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1919 M на аукционе Heritage - 12 июля 2020
ПродавецHeritage
Дата12 июля 2020
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1919 M на аукционе Heritage - 17 мая 2020
ПродавецHeritage
Дата17 мая 2020
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1919 M на аукционе DNW - 21 февраля 2019
ПродавецDNW
Дата21 февраля 2019
СохранностьXF
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1919 года M?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1919 года с буквами M составляет 900 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1919 года с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1919 года с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1919 года со знаком M?

Для продажи соверен 1919 года M мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
