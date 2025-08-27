flag
Соверен 1919 года S (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1919 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1919 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: Artemide Aste s.r.l.

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,835,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1919
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:710 USD
График аукционных продаж Соверен 1919 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (43)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1919 года со знаком S. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 256 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 2200 GBP. Торги состоялись 21 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1919 S на аукционе Spink - 3 апреля 2025
ПродавецSpink
Дата3 апреля 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
678 $
Цена в валюте аукциона 520 GBP
Австралия Соверен 1919 S на аукционе Heritage - 22 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата22 августа 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Австралия Соверен 1919 S на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1919 S на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1919 S на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1919 S на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1919 S на аукционе Heritage - 19 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата19 ноября 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1919 S на аукционе Coin Cabinet - 31 октября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата31 октября 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1919 S на аукционе Stack's - 23 августа 2023
ПродавецStack's
Дата23 августа 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1919 S на аукционе Coin Cabinet - 8 августа 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата8 августа 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1919 S на аукционе Sovereign Rarities - 15 февраля 2023
ПродавецSovereign Rarities
Дата15 февраля 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1919 S на аукционе Coin Cabinet - 21 апреля 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 апреля 2022
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1919 S на аукционе Coin Cabinet - 30 мая 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата30 мая 2021
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1919 S на аукционе Baldwin's of St. James's - 17 марта 2021
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата17 марта 2021
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1919 S на аукционе Coin Cabinet - 15 ноября 2020
ПродавецCoin Cabinet
Дата15 ноября 2020
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1919 S на аукционе Heritage - 11 октября 2020
ПродавецHeritage
Дата11 октября 2020
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1919 S на аукционе Artemide Aste - 30 августа 2020
ПродавецArtemide Aste
Дата30 августа 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1919 S на аукционе Coins of the Realm - 1 августа 2020
ПродавецCoins of the Realm
Дата1 августа 2020
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1919 S на аукционе Heritage - 12 июля 2020
ПродавецHeritage
Дата12 июля 2020
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1919 S на аукционе Heritage - 17 мая 2020
ПродавецHeritage
Дата17 мая 2020
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1919 S на аукционе Stack's - 13 мая 2020
ПродавецStack's
Дата13 мая 2020
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1919 года S?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1919 года с буквами S составляет 710 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1919 года с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1919 года с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1919 года со знаком S?

Для продажи соверен 1919 года S мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

