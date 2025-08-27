flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1863 года (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1863 года - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1863 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,255,500

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1863
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1000 USD
График аукционных продаж Соверен 1863 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (166)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1863 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 4004 проданному на аукционе SINCONA AG за 7387 CHF. Торги состоялись 17 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1863 на аукционе St James’s - 15 июля 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 июля 2025
СохранностьXF
Цена
1007 $
Цена в валюте аукциона 750 GBP
Австралия Соверен 1863 на аукционе Via - 22 июня 2025
ПродавецVia
Дата22 июня 2025
СохранностьAU53 PCGS
Цена
980 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Австралия Соверен 1863 на аукционе Sovereign Rarities - 11 июня 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата11 июня 2025
СохранностьVF35 NGC
Цена
Австралия Соверен 1863 на аукционе Teutoburger - 6 июня 2025
ПродавецTeutoburger
Дата6 июня 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1863 на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьVF35 NGC
Цена
Австралия Соверен 1863 на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS60 NGC
Цена
Австралия Соверен 1863 на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьF
Цена
Австралия Соверен 1863 на аукционе Bruun Rasmussen - 27 октября 2024
ПродавецBruun Rasmussen
Дата27 октября 2024
СохранностьF
Цена
Австралия Соверен 1863 на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1863 на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1863 на аукционе MDC Monaco - 9 марта 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата9 марта 2024
СохранностьF
Цена
Австралия Соверен 1863 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 7 марта 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата7 марта 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1863 на аукционе Heritage - 29 февраля 2024
ПродавецHeritage
Дата29 февраля 2024
СохранностьXF40 NGC
Цена
Австралия Соверен 1863 на аукционе Coin Cabinet - 22 сентября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата22 сентября 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1863 на аукционе Coinhouse - 25 июня 2023
ПродавецCoinhouse
Дата25 июня 2023
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1863 на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
Австралия Соверен 1863 на аукционе Heritage - 27 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата27 апреля 2023
СохранностьAU50 NGC
Цена
Австралия Соверен 1863 на аукционе Heritage - 18 января 2023
ПродавецHeritage
Дата18 января 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1863 на аукционе MDC Monaco - 3 декабря 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата3 декабря 2022
СохранностьF
Цена
Австралия Соверен 1863 на аукционе Bolaffi - 2 декабря 2022
ПродавецBolaffi
Дата2 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1863 на аукционе St James’s - 31 октября 2022
ПродавецSt James’s
Дата31 октября 2022
СохранностьF
Цена
Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1863 года?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1863 года составляет 1000 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1863 года?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1863 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1863 года?

Для продажи соверен 1863 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

