Соверен 1863 года (Австралия, Виктория)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес7,9881 гр
- Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
- Диаметр22,05 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC1,255,500
Описание
- СтранаАвстралия
- ПериодВиктория
- НоминалСоверен
- Год1863
- ПравительВиктория (Королева Великобритании)
- Монетный дворСидней
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1863 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 4004 проданному на аукционе SINCONA AG за 7387 CHF. Торги состоялись 17 мая 2023.
Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1863 года?
По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1863 года составляет 1000 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1863 года?
Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1863 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету соверен 1863 года?
