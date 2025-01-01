flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Монеты Австралии 1863 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1863
Средняя цена1000 $
Продажи
0166
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1863
Средняя цена1100 $
Продажи
018
Категория
Год
Поиск