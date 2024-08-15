flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

1/2 соверена 1863 года (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1863 года - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1863 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC348,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1863
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1100 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1863 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1863 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 30012 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7200 USD. Торги состоялись 15 августа 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1863 на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
7200 $
Цена в валюте аукциона 7200 USD
Австралия 1/2 соверена 1863 на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьVF35 NGC
Цена
552 $
Цена в валюте аукциона 552 USD
Австралия 1/2 соверена 1863 на аукционе Numismática Leilões - 20 декабря 2023
ПродавецNumismática Leilões
Дата20 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1863 на аукционе Warin Global Investments - 3 октября 2023
Австралия 1/2 соверена 1863 на аукционе Warin Global Investments - 3 октября 2023
ПродавецWarin Global Investments
Дата3 октября 2023
СохранностьXF45 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1863 на аукционе Spink - 31 января 2023
ПродавецSpink
Дата31 января 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1863 на аукционе Bruun Rasmussen - 29 мая 2022
ПродавецBruun Rasmussen
Дата29 мая 2022
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1863 на аукционе Heritage - 27 февраля 2020
Австралия 1/2 соверена 1863 на аукционе Heritage - 27 февраля 2020
ПродавецHeritage
Дата27 февраля 2020
СохранностьVF30 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1863 на аукционе Felzmann - 12 ноября 2019
ПродавецFelzmann
Дата12 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1863 на аукционе Felzmann - 3 июля 2019
ПродавецFelzmann
Дата3 июля 2019
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1863 на аукционе Felzmann - 6 марта 2019
ПродавецFelzmann
Дата6 марта 2019
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1863 на аукционе Heritage - 23 апреля 2018
Австралия 1/2 соверена 1863 на аукционе Heritage - 23 апреля 2018
ПродавецHeritage
Дата23 апреля 2018
СохранностьVF25 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1863 на аукционе Heritage - 19 января 2017
Австралия 1/2 соверена 1863 на аукционе Heritage - 19 января 2017
ПродавецHeritage
Дата19 января 2017
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1863 на аукционе Heritage - 13 сентября 2016
Австралия 1/2 соверена 1863 на аукционе Heritage - 13 сентября 2016
ПродавецHeritage
Дата13 сентября 2016
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1863 на аукционе Heritage - 15 ноября 2012
Австралия 1/2 соверена 1863 на аукционе Heritage - 15 ноября 2012
ПродавецHeritage
Дата15 ноября 2012
СохранностьF15 ANACS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1863 на аукционе Stack's - 20 июня 2010
Австралия 1/2 соверена 1863 на аукционе Stack's - 20 июня 2010
ПродавецStack's
Дата20 июня 2010
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1863 на аукционе Heritage - 13 января 2009
Австралия 1/2 соверена 1863 на аукционе Heritage - 13 января 2009
ПродавецHeritage
Дата13 января 2009
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1863 на аукционе Spink - 18 октября 2006
ПродавецSpink
Дата18 октября 2006
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1863 на аукционе Heritage - 10 июня 2000
Австралия 1/2 соверена 1863 на аукционе Heritage - 10 июня 2000
ПродавецHeritage
Дата10 июня 2000
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1863 года?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1863 года составляет 1100 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1863 года?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1863 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1863 года?

Для продажи 1/2 соверена 1863 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет ВикторииМонеты Австралии 1863 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом 1/2 соверенаНумизматические аукционы