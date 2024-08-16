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Монеты Германии до 1871

Германия до 1871 Добавлено стран: 18 Добавлено монет: 4940

Германия до 1871

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1861 A "Коронация"
 Серебро $70 $360 6 1069Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг I
Талер 1828 "Королевская семья"
 Серебро $370 - 6 656Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1871 A "Победа в войне"
 Серебро $75 $270 2 895Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
2 гульдена 1855 "Статуя Мадонны"
 Серебро $140 $240 3 931Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Карл I
Талер 1871 "Победа в войне"
 Серебро $170 $1,200 5 637Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1814 A
 Серебро $110 - 2 658Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан I
Талер MDCCCXVIII (1818) "Конституция"
 Серебро $180 $14,000 5 686Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
Талер 1855 B
 Серебро $160 - 1 230Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
Талер 1871 "Победа Германии"
 Серебро $180 $790 3 766Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1866 A
 Серебро $85 $1,400 0 297Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
Талер 1871
 Серебро $310 $3,700 2 347Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг I
Талер 1832 "Принц Отто"
 Серебро $550 - 1 351Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1860 A
 Серебро $120 - 2 318Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг I
2 талера 1842 "Свадьба"
 Серебро $400 $560 4 530Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг I
2 талера 1838 "Административное деление Баварии"
 Серебро $520 - 1 334Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
Талер 1833 W "Таможенный союз"
 Серебро $220 $4,200 2 443Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1859 A
 Серебро $120 $500 0 314Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
Талер 1865 B "Святой день Фризии"
 Серебро $1,200 $1,200 1 319Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Карл I
2 талера 1871 "Ульмский собор"
 Серебро $950 $2,900 0 379Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
2 пфеннига 1856 B
 Медь $25 - 0 36Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг I
2 талера 1837 "Валютный союз"
 Серебро $470 - 2 412Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
Талер 1861 A
 Серебро $240 $720 1 330Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
Талер без года (1865) "Мадонна"
 Серебро $180 $1,500 1 258Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг I
Дукат 1830
 Золото $11,000 - 0 46Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг I
Талер 1835 "Памятник королю Максимилиану"
 Серебро $500 $1,000 3 237Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг I
2 талера 1839 "Максимилиан I"
 Серебро $610 $1,500 5 393Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг II
Талер 1871 "Мадонна"
 Серебро $190 $190 1 210Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 талера 1841 A
 Серебро $250 $25 4 440Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
Талер 1866 A "Победа в войне"
 Серебро $130 $690 1 469Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг I
2 талера 1842 "Валгалла"
 Серебро $380 - 3 337Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
2 талера 1839 A
 Серебро $250 - 0 171Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
1 гульден 1841 "25 лет правления короля"
 Серебро $85 $360 0 231Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
1/6 талера 1812 A
 Серебро $75 - 0 74Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
2 талера 1855 B
 Серебро $320 - 0 213Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1816 A
 Серебро $130 - 1 207Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг I
Талер 1833 "Памятник баварцам"
 Серебро $370 - 1 200Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
2 талера 1840 A
 Серебро $310 $130 1 468Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан I
Талер 1803
 Серебро $390 - 2 161Coin photo Coin photo
Пруссия, Вильгельм I
1 серебряный грош 1863 A
 Серебро $15 - 0 11Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг I
Талер 1825 "Коронация Людвига I"
 Серебро $610 - 1 190Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Карл I
Талер 1866
 Серебро $180 $1,600 0 90Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
Талер 1866 B
 Серебро $160 $380 3 356Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг I
Талер 1835 "Орден бенедиктинцев"
 Серебро $810 $1,700 1 224Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм IV
2 талера 1846 A
 Серебро $200 - 1 296Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1816 A
 Серебро $690 $20 2 204Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1801 A
 Серебро $250 - 0 94Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг I
Талер 1834 "Ландтаг"
 Серебро $580 $1,800 1 209Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
2 гульдена 1848
 Серебро $200 - 1 94Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг I
Дукат 1830
 Золото $7,400 - 2 60Coin photo Coin photo
Бавария, Людвиг I
Талер 1835 "Памятник матери"
 Серебро $620 - 1 174
История монет
  • История монет

Монеты немецких государств с 1800 по 1871 год

Исторический обзор

 

В начале IXX века Священная Римская империя еще существовала, но наполеоновские войны сделали ее конец неизбежным. Рейнская конфедерация была основана по инициативе французского императора и различных государств, вышедших из состава Священной Римской империи. Среди этих государств были Бавария, Баден, Саксония и Вюртемберг. Священная Римская империя не могла принять против нее контрмеры, и поэтому Франциск II отрекся от престола императора Священной Римской империи в 1806 году. Спустя почти тысячелетие империя рухнула, и потребовалось почти семь десятилетий, прежде чем могло возникнуть немецкое национальное государство.
В результате произошли существенные политические и экономические изменения.


На Венском конгрессе 1815 года Европа была реорганизована после поражения Наполеона, и вместо восстановления немецкого имперского государства была основана Германская Конфедерация. Первоначально 35 суверенных государств объединились в свободный союз, просуществовавший до 1866 года. Соперничество между Австрией и Пруссией вызвало так называемую Братскую войну (известную в Германии как Deutscher Krieg). Пруссия одержала победу в этом конфликте и основала Северо-Германскую конфедерацию — предшественницу Германской империи.
Франция потерпела поражение в споре об испанском престолонаследии и начала войну против Германии, чтобы предотвратить образования союза немецких государств и возвышения Пруссии. Но это не удалось. После того, как немецкий военный союз во главе с Пруссией выиграл франко-прусскую войну в 1870/71 году, южные немецкие государства — Бавария, Вюртемберг, Баден и Гессен — присоединились к Северо-Германской Конфедерации. В конечном итоге это привело к основанию Германской империи в 1871 году. Прусский король Вильгельм I был первым императором, и его коронация состоялась в Зеркальном зале Версаля.

 

Монеты немецких государств 1800-1871 годов

 

В начале 19 века Германия была расколота на ряд независимых государств. Существовали королевства, курфюршества, великие княжества, герцогства, княжества, графства, свободное царствование, вольные ганзейские города и вольные города. Каждый чеканил свои монеты. Как правило, эти монеты имели на лицевой стороне портрет действующего правителя, а на оборотной стороне — национальный герб. На монетах большего достоинства была короткая надпись (также известная как легенда) с именем монарха, его дворянскими титулами и территориями, находящимися под его властью. Монеты меньшего достоинства обычно имели только номинальную стоимость, например геллер или пфенниг, иногда в сокращенном виде. Огромное количество германских стран привело к разнообразию видов валют, что затрудняло торговлю через национальные границы. Были дукаты, пистоли, кроны, талеры, гульдены, гроши, хорошие гроши, крейцеры, пфенниги, геллеры, штюберы, гроты, шиллинги, кёртлинги, шварены, серебряные гроши, новые гроши, грош Святой Марии, франки, сантимы и т. д. Здесь мы просто назвали наиболее распространенные из них.


Взаимная конвертация валют была чрезвычайно сложной, что затрудняло торговлю и экономику. Во времена Германской Конфедерации были предприняты усилия по стандартизации различных систем чеканки монет. Был основан Таможенный союз Германии, и его государства-члены представили vereinstaler (талер Союза). Он был основан на Дрезденской конвенции о чеканке монет 1838 года и Венском валютном договоре 1857 года. Они договорились, что из одного фунта, то есть 500 граммов чистого серебра, должно быть отчеканено 30 верейнсталеров. Вес нетто одного верейнсталера составил 16,66 грамм (500:30). Ферейнсталеры были основными монетами немецких государств до основания Германской империи в 1871 году. Это была основная монета, ходившая в то время, и стоимость металла была как минимум равна номинальной стоимости (в отличие от мелких монет).


Например, такой верейнсталер был равен:

  • в Пруссии: 30 серебряных грошей по 12 пфеннигов каждый;
  • в Саксонии: 30 новых грошей по 10 пфеннигов каждый;
  • в Гессен-Касселе: 30 серебряных грошей по 12 геллеров каждый.


В южных землях Германии основной монетой был гульден, и конвертировать его в талеры было сложно.

Например, один талер равнялся:

  • в Баварии: 1 и ¾ гульдена или 105 крейцеров (1 гульден = 60 крейцеров по 4 пфеннига или 8 геллеров каждый)
  • в Австро-Венгрии: полтора гульдена (1 гульден = 60 крейцеров и 100 новых крейцеров с 1857 г.)


Лишь в 1871 году марка, состоящая из 100 пфеннигов, стала единой валютой новорожденной Германской империи, в то время как монеты старых немецких государств постепенно выводились из обращения.

 

Хейнрих Хегин

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