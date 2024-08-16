Монеты Германии до 1871

Исторический обзор

В начале IXX века Священная Римская империя еще существовала, но наполеоновские войны сделали ее конец неизбежным. Рейнская конфедерация была основана по инициативе французского императора и различных государств, вышедших из состава Священной Римской империи. Среди этих государств были Бавария, Баден, Саксония и Вюртемберг. Священная Римская империя не могла принять против нее контрмеры, и поэтому Франциск II отрекся от престола императора Священной Римской империи в 1806 году. Спустя почти тысячелетие империя рухнула, и потребовалось почти семь десятилетий, прежде чем могло возникнуть немецкое национальное государство.

В результате произошли существенные политические и экономические изменения.



На Венском конгрессе 1815 года Европа была реорганизована после поражения Наполеона, и вместо восстановления немецкого имперского государства была основана Германская Конфедерация. Первоначально 35 суверенных государств объединились в свободный союз, просуществовавший до 1866 года. Соперничество между Австрией и Пруссией вызвало так называемую Братскую войну (известную в Германии как Deutscher Krieg). Пруссия одержала победу в этом конфликте и основала Северо-Германскую конфедерацию — предшественницу Германской империи.

Франция потерпела поражение в споре об испанском престолонаследии и начала войну против Германии, чтобы предотвратить образования союза немецких государств и возвышения Пруссии. Но это не удалось. После того, как немецкий военный союз во главе с Пруссией выиграл франко-прусскую войну в 1870/71 году, южные немецкие государства — Бавария, Вюртемберг, Баден и Гессен — присоединились к Северо-Германской Конфедерации. В конечном итоге это привело к основанию Германской империи в 1871 году. Прусский король Вильгельм I был первым императором, и его коронация состоялась в Зеркальном зале Версаля.

Монеты немецких государств 1800-1871 годов

В начале 19 века Германия была расколота на ряд независимых государств. Существовали королевства, курфюршества, великие княжества, герцогства, княжества, графства, свободное царствование, вольные ганзейские города и вольные города. Каждый чеканил свои монеты. Как правило, эти монеты имели на лицевой стороне портрет действующего правителя, а на оборотной стороне — национальный герб. На монетах большего достоинства была короткая надпись (также известная как легенда) с именем монарха, его дворянскими титулами и территориями, находящимися под его властью. Монеты меньшего достоинства обычно имели только номинальную стоимость, например геллер или пфенниг, иногда в сокращенном виде. Огромное количество германских стран привело к разнообразию видов валют, что затрудняло торговлю через национальные границы. Были дукаты, пистоли, кроны, талеры, гульдены, гроши, хорошие гроши, крейцеры, пфенниги, геллеры, штюберы, гроты, шиллинги, кёртлинги, шварены, серебряные гроши, новые гроши, грош Святой Марии, франки, сантимы и т. д. Здесь мы просто назвали наиболее распространенные из них.



Взаимная конвертация валют была чрезвычайно сложной, что затрудняло торговлю и экономику. Во времена Германской Конфедерации были предприняты усилия по стандартизации различных систем чеканки монет. Был основан Таможенный союз Германии, и его государства-члены представили vereinstaler (талер Союза). Он был основан на Дрезденской конвенции о чеканке монет 1838 года и Венском валютном договоре 1857 года. Они договорились, что из одного фунта, то есть 500 граммов чистого серебра, должно быть отчеканено 30 верейнсталеров. Вес нетто одного верейнсталера составил 16,66 грамм (500:30). Ферейнсталеры были основными монетами немецких государств до основания Германской империи в 1871 году. Это была основная монета, ходившая в то время, и стоимость металла была как минимум равна номинальной стоимости (в отличие от мелких монет).



Например, такой верейнсталер был равен:

в Пруссии: 30 серебряных грошей по 12 пфеннигов каждый;

в Саксонии: 30 новых грошей по 10 пфеннигов каждый;

в Гессен-Касселе: 30 серебряных грошей по 12 геллеров каждый.



В южных землях Германии основной монетой был гульден, и конвертировать его в талеры было сложно.

Например, один талер равнялся:

в Баварии: 1 и ¾ гульдена или 105 крейцеров (1 гульден = 60 крейцеров по 4 пфеннига или 8 геллеров каждый)

в Австро-Венгрии: полтора гульдена (1 гульден = 60 крейцеров и 100 новых крейцеров с 1857 г.)



Лишь в 1871 году марка, состоящая из 100 пфеннигов, стала единой валютой новорожденной Германской империи, в то время как монеты старых немецких государств постепенно выводились из обращения.

Хейнрих Хегин