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Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863

Каталог монет Гессен-Гомбург

Всего добавлено монет: 26

Монеты Людвига Вильгельма Фридриха
coin 1838-1839 Людвиг Вильгельм Фридрих
Монеты Филиппа Августа Фридриха
coin 1840-1846 Филипп Август Фридрих
Монеты Фердинанда
coin 1858-1863 Фердинанд

Таблица цен монет Гессен-Гомбург

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Гессен-Гомбург, Фердинанд
Талер 1863
 Серебро $660 - 0 91Coin photo Coin photo
Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих
2 гульдена 1846
 Серебро $1,200 - 0 81Coin photo Coin photo
Гессен-Гомбург, Людвиг Вильгельм Фридрих
1 гульден 1838
 Серебро $420 $930 2 105Coin photo Coin photo
Гессен-Гомбург, Людвиг Вильгельм Фридрих
1/2 гульдена 1838
 Серебро $250 - 0 38Coin photo Coin photo
Гессен-Гомбург, Фердинанд
Талер 1858
 Серебро $400 - 2 73Coin photo Coin photo
Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих
1/2 гульдена 1844
 Серебро $370 - 0 14Coin photo Coin photo
Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих
6 крейцеров 1840
 Серебро $720 - 0 17Coin photo Coin photo
Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих
3 крейцера 1840
 Серебро $1,800 - 0 13Coin photo Coin photo
Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих
1 крейцер 1840
 Серебро $240 - 0 30Coin photo Coin photo
Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих
1/2 гульдена 1846
 Серебро $630 - 0 3Coin photo Coin photo
Гессен-Гомбург, Фердинанд
Талер 1859
 Серебро $680 - 0 50Coin photo Coin photo
Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих
1 гульден 1846
 Серебро $380 - 0 9Coin photo Coin photo
Гессен-Гомбург, Фердинанд
Талер 1861
 Серебро $190 - 0 35Coin photo Coin photo
Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих
1 гульден 1841
 Серебро $370 - 0 24Coin photo Coin photo
Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих
1 гульден 1845
 Серебро $490 - 0 6Coin photo Coin photo
Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих
1/2 гульдена 1841
 Серебро $310 - 0 7Coin photo Coin photo
Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих
1/2 гульдена 1840
 Серебро $570 - 0 5Coin photo Coin photo
Гессен-Гомбург, Фердинанд
Талер 1862
 Серебро $200 - 0 50Coin photo Coin photo
Гессен-Гомбург, Фердинанд
Талер 1860
 Серебро $270 - 0 40Coin photo Coin photo
Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих
1 гульден 1844
 Серебро $450 - 0 20Coin photo Coin photo
Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих
1/2 гульдена 1845
 Серебро $200 - 0 2Coin photo Coin photo
Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих
1 гульден 1843
 Серебро $280 - 0 9Coin photo Coin photo
Гессен-Гомбург, Людвиг Вильгельм Фридрих
1 гульден 1839
 Серебро $130 - 0 1Coin photo Coin photo
Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих
3 крейцера 1856
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Гессен-Гомбург, Людвиг Вильгельм Фридрих
1/2 гульдена 1839
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих
1/2 гульдена 1843
 Серебро $190 - 0 6
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