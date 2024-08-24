Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863
Талер 1858 года (Гессен-Гомбург, Фердинанд)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Гомбург
- Период Фердинанд
- Номинал Талер
- Год 1858
- Правитель Фердинанд (Ландграф Гессен-Гомбурга)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-гомбургской монеты Талер 1858 года. Это серебряная монета периода Фердинанда. Рекорд цены принадлежит лоту 2931 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 22 июня 2022.
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
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Дата 18 сентября 2022
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Продавец Anticomondo
Дата 3 марта 2022
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Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
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Дата 17 января 2022
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Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
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Дата 18 ноября 2020
Сохранность MS62 NGC
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Дата 20 января 2020
Сохранность MS61 NGC
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