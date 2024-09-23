Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863

Серебряные монеты Талер Фердинанда - Гессен-Гомбург

type-coin
type-coin

Талер 1858-1863

Год Знак Описание Продажи Продажи
1858 2 711859 0 501860 0 401861 0 351862 0 501863 0 91
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гессен-Гомбург Каталог монет Фердинанда Все гессен-гомбургские монеты гессен-гомбургские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск