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Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863

Талер 1860 года (Гессен-Гомбург, Фердинанд)

Аверс монеты - Талер 1860 года - цена серебряной монеты - Гессен-Гомбург, Фердинанд Реверс монеты - Талер 1860 года - цена серебряной монеты - Гессен-Гомбург, Фердинанд

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Гомбург
  • Период Фердинанд
  • Номинал Талер
  • Год 1860
  • Правитель Фердинанд (Ландграф Гессен-Гомбурга)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-гомбургской монеты Талер 1860 года. Это серебряная монета периода Фердинанда. Рекорд цены принадлежит лоту 3635 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 725 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • Busso Peus (4)
  • CNG (1)
  • Gärtner (1)
  • Grün (3)
  • Höhn (2)
  • Kroha (1)
  • Künker (5)
  • Möller (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (4)
  • Münzen Gut-Lynt (3)
  • Rare Coins (2)
  • Rauch (1)
  • Russiancoin (1)
  • Teutoburger (4)
  • WAG (4)
  • Wormser Auktionshaus (1)
Гессен-Гомбург Талер 1860 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
624 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Гессен-Гомбург Талер 1860 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Гессен-Гомбург Талер 1860 на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность MS62
Цена
Гессен-Гомбург Талер 1860 на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург Талер 1860 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург Талер 1860 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург Талер 1860 на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62
Цена
Гессен-Гомбург Талер 1860 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург Талер 1860 на аукционе Aurea - April 6, 2023
Продавец Aurea
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург Талер 1860 на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург Талер 1860 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург Талер 1860 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гессен-Гомбург Талер 1860 на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
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Гессен-Гомбург Талер 1860 на аукционе Wormser Auktionshaus - March 4, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность VF
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Гессен-Гомбург Талер 1860 на аукционе Künker - February 25, 2021
Продавец Künker
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург Талер 1860 на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург Талер 1860 на аукционе Kroha - November 17, 2018
Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург Талер 1860 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Гессен-Гомбург Талер 1860 на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург Талер 1860 на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург Талер 1860 на аукционе Rauch - June 25, 2017
Продавец Rauch
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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