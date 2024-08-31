Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863
Талер 1860 года (Гессен-Гомбург, Фердинанд)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Гомбург
- Период Фердинанд
- Номинал Талер
- Год 1860
- Правитель Фердинанд (Ландграф Гессен-Гомбурга)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-гомбургской монеты Талер 1860 года. Это серебряная монета периода Фердинанда. Рекорд цены принадлежит лоту 3635 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 725 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2014.
Сохранность
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
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Продавец Künker
Дата 25 февраля 2021
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
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Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
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Дата 24 февраля 2018
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
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