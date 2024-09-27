Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863

Талер 1861 года (Гессен-Гомбург, Фердинанд)

Аверс монеты - Талер 1861 года - цена серебряной монеты - Гессен-Гомбург, Фердинанд Реверс монеты - Талер 1861 года - цена серебряной монеты - Гессен-Гомбург, Фердинанд

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Гомбург
  • Период Фердинанд
  • Номинал Талер
  • Год 1861
  • Правитель Фердинанд (Ландграф Гессен-Гомбурга)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-гомбургской монеты Талер 1861 года. Это серебряная монета периода Фердинанда. Рекорд цены принадлежит лоту 3273 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 900 EUR. Торги состоялись 1 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (2)
  • Cayón (1)
  • Emporium Hamburg (2)
  • Felzmann (2)
  • Gärtner (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (2)
  • Heritage (1)
  • Höhn (2)
  • Künker (3)
  • Möller (2)
  • Münzen Gut-Lynt (2)
  • Niemczyk (1)
  • Rare Coins (1)
  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (2)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (6)
Гессен-Гомбург Талер 1861 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
543 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Гессен-Гомбург Талер 1861 на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62
Цена
563 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Гессен-Гомбург Талер 1861 на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Гомбург Талер 1861 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Гомбург Талер 1861 на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Гомбург Талер 1861 на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Гомбург Талер 1861 на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Гомбург Талер 1861 на аукционе Möller - November 16, 2020
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Гомбург Талер 1861 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Гомбург Талер 1861 на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Гомбург Талер 1861 на аукционе Gorny & Mosch - October 18, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Гомбург Талер 1861 на аукционе Niemczyk - June 16, 2019
Гессен-Гомбург Талер 1861 на аукционе Niemczyk - June 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Гомбург Талер 1861 на аукционе Höhn - September 13, 2018
Продавец Höhn
Дата 13 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Гомбург Талер 1861 на аукционе Künker - July 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Гомбург Талер 1861 на аукционе Felzmann - July 4, 2018
Продавец Felzmann
Дата 4 июля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Гомбург Талер 1861 на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Гомбург Талер 1861 на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Гомбург Талер 1861 на аукционе Möller - November 5, 2017
Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Гомбург Талер 1861 на аукционе Rauch - June 25, 2017
Продавец Rauch
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Гомбург Талер 1861 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Гомбург Талер 1861 на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Талер 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гессен-Гомбург Каталог монет Фердинанда Монеты Гессен-Гомбург 1861 года Все гессен-гомбургские монеты гессен-гомбургские серебряные монеты гессен-гомбургские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск