Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863
Талер 1861 года (Гессен-Гомбург, Фердинанд)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Гомбург
- Период Фердинанд
- Номинал Талер
- Год 1861
- Правитель Фердинанд (Ландграф Гессен-Гомбурга)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-гомбургской монеты Талер 1861 года. Это серебряная монета периода Фердинанда. Рекорд цены принадлежит лоту 3273 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 900 EUR. Торги состоялись 1 марта 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 13 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 4 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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