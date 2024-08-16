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Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863

Монеты Гессен-Гомбург 1861 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1861
Средняя цена 190 $
Продажи
0 35
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