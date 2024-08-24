Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863
Талер 1859 года (Гессен-Гомбург, Фердинанд)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Гомбург
- Период Фердинанд
- Номинал Талер
- Год 1859
- Правитель Фердинанд (Ландграф Гессен-Гомбурга)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-гомбургской монеты Талер 1859 года. Это серебряная монета периода Фердинанда. Рекорд цены принадлежит лоту 31247 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3000 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 4 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец VINCHON
Дата 12 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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