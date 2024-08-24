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Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863

Талер 1859 года (Гессен-Гомбург, Фердинанд)

Аверс монеты - Талер 1859 года - цена серебряной монеты - Гессен-Гомбург, Фердинанд Реверс монеты - Талер 1859 года - цена серебряной монеты - Гессен-Гомбург, Фердинанд

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Гомбург
  • Период Фердинанд
  • Номинал Талер
  • Год 1859
  • Правитель Фердинанд (Ландграф Гессен-Гомбурга)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-гомбургской монеты Талер 1859 года. Это серебряная монета периода Фердинанда. Рекорд цены принадлежит лоту 31247 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3000 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • VINCHON (1)
  • WAG (8)
Гессен-Гомбург Талер 1859 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
570 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Гессен-Гомбург Талер 1859 на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
268 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Гессен-Гомбург Талер 1859 на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург Талер 1859 на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Гессен-Гомбург Талер 1859 на аукционе Vila Rica Moedas Ltda - August 16, 2023
Продавец Vila Rica Moedas Ltda
Дата 16 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Гомбург Талер 1859 на аукционе Vila Rica Moedas Ltda - March 15, 2023
Продавец Vila Rica Moedas Ltda
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Гессен-Гомбург Талер 1859 на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург Талер 1859 на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Гессен-Гомбург Талер 1859 на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург Талер 1859 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург Талер 1859 на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Гессен-Гомбург Талер 1859 на аукционе Künker - December 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург Талер 1859 на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
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Гессен-Гомбург Талер 1859 на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург Талер 1859 на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург Талер 1859 на аукционе Felzmann - March 4, 2020
Продавец Felzmann
Дата 4 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург Талер 1859 на аукционе VINCHON - December 12, 2019
Продавец VINCHON
Дата 12 декабря 2019
Сохранность F
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Гессен-Гомбург Талер 1859 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург Талер 1859 на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург Талер 1859 на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург Талер 1859 на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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