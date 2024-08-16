Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863

Монеты Гессен-Гомбург 1859 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1859
Средняя цена 680 $
Продажи
0 50
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск