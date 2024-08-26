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Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863

Монеты Гессен-Гомбург 1858 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1858
Средняя цена 400 $
Продажи
2 71
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