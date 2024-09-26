Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863
1 гульден 1846 года (Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,61 гр
- Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Гомбург
- Период Филипп Август Фридрих
- Номинал 1 гульден
- Год 1846
- Правитель Филипп Август Фридрих (Ландграф Гессен-Гомбурга)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-гомбургской монеты 1 гульден 1846 года. Это серебряная монета периода Филиппа Августа Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 3693 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 20 марта 2018.
Сохранность
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (1)
- Künker (3)
- Münz Zentrum Rheinland (2)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- UBS (1)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 марта 2009
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 гульден 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск