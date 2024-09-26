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Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863

1 гульден 1846 года (Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих)

Аверс монеты - 1 гульден 1846 года - цена серебряной монеты - Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих Реверс монеты - 1 гульден 1846 года - цена серебряной монеты - Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,61 гр
  • Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Гомбург
  • Период Филипп Август Фридрих
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1846
  • Правитель Филипп Август Фридрих (Ландграф Гессен-Гомбурга)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-гомбургской монеты 1 гульден 1846 года. Это серебряная монета периода Филиппа Августа Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 3693 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 20 марта 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • Künker (3)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • UBS (1)
Гессен-Гомбург 1 гульден 1846 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Гессен-Гомбург 1 гульден 1846 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Гессен-Гомбург 1 гульден 1846 на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1846 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1846 на аукционе Künker - March 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1846 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1846 на аукционе Gorny & Mosch - March 10, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 марта 2009
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1846 на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность XF
Цена
Гессен-Гомбург 1 гульден 1846 на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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