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Цена монет Гессен-Гомбург
Филипп Август Фридрих
1 гульден
Гессен-Гомбург
Период:
1838-1863
1838-1863
Людвиг Вильгельм Фридрих
1838-1839
Филипп Август Фридрих
1840-1846
Фердинанд
1858-1863
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Цена монет Гессен-Гомбург
Филипп Август Фридрих
1 гульден
Серебряные монеты 1 гульден Филиппа Августа Фридриха - Гессен-Гомбург
1 гульден 1841-1846
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1841
0
24
1843
0
9
1844
0
20
1845
0
6
1846
0
9
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Все гессен-гомбургские монеты
гессен-гомбургские монеты номиналом 1 гульден
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Гессен-Гомбург
Период
1838-1863
Категория
Зактрыть
???
Гессен-Гомбург
Период
1838-1863
Людвиг Вильгельм Фридрих
1838-1839
Филипп Август Фридрих
1840-1846
Фердинанд
1858-1863
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