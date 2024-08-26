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Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863

Серебряные монеты 1 гульден Филиппа Августа Фридриха - Гессен-Гомбург

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1 гульден 1841-1846

Год Знак Описание Продажи Продажи
1841 0 241843 0 91844 0 201845 0 61846 0 9
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