Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863
1 гульден 1844 года (Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,61 гр
- Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Гомбург
- Период Филипп Август Фридрих
- Номинал 1 гульден
- Год 1844
- Правитель Филипп Август Фридрих (Ландграф Гессен-Гомбурга)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-гомбургской монеты 1 гульден 1844 года. Это серебряная монета периода Филиппа Августа Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 2930 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 22 июня 2022.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 22 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность VF
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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