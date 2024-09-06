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Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863

1 гульден 1844 года (Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих)

Аверс монеты - 1 гульден 1844 года - цена серебряной монеты - Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих Реверс монеты - 1 гульден 1844 года - цена серебряной монеты - Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,61 гр
  • Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Гомбург
  • Период Филипп Август Фридрих
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1844
  • Правитель Филипп Август Фридрих (Ландграф Гессен-Гомбурга)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-гомбургской монеты 1 гульден 1844 года. Это серебряная монета периода Филиппа Августа Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 2930 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 22 июня 2022.

Сохранность
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1844 на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU
Цена
968 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Гессен-Гомбург 1 гульден 1844 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
297 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Гессен-Гомбург 1 гульден 1844 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1844 на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1844 на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1844 на аукционе Busso Peus - April 29, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1844 на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1844 на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1844 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1844 на аукционе Künker - October 22, 2015
Продавец Künker
Дата 22 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1844 на аукционе WAG - February 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1844 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
Гессен-Гомбург 1 гульден 1844 на аукционе Busso Peus - April 26, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1844 на аукционе Busso Peus - November 9, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1844 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1844 на аукционе Künker - June 20, 2011
Продавец Künker
Дата 20 июня 2011
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1844 на аукционе Busso Peus - April 29, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1844 на аукционе UBS - September 14, 2003
Продавец UBS
Дата 14 сентября 2003
Сохранность VF
Цена
Гессен-Гомбург 1 гульден 1844 на аукционе Münzen & Medaillen - November 6, 2002
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 6 ноября 2002
Сохранность VF
Цена
Гессен-Гомбург 1 гульден 1844 на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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