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Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863

Монеты Гессен-Гомбург 1844 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1844
Средняя цена 450 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1844
Средняя цена 370 $
Продажи
0 14
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