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Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863

1/2 гульдена 1844 года (Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1844 года - цена серебряной монеты - Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих Реверс монеты - 1/2 гульдена 1844 года - цена серебряной монеты - Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм

Описание

  • Страна Гессен-Гомбург
  • Период Филипп Август Фридрих
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1844
  • Правитель Филипп Август Фридрих (Ландграф Гессен-Гомбурга)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-гомбургской монеты 1/2 гульдена 1844 года. Это серебряная монета периода Филиппа Августа Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 926 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 675 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2012.

Сохранность
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  • Busso Peus (2)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (1)
  • Künker (3)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Rhenumis (1)
  • WAG (3)
  • Westfälische (1)
Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1844 на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
268 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1844 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
402 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1844 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1844 на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1844 на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1844 на аукционе Busso Peus - April 29, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1844 на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1844 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1844 на аукционе WAG - May 7, 2017
Продавец WAG
Дата 7 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1844 на аукционе WAG - February 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1844 на аукционе Busso Peus - April 26, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1844 на аукционе Westfälische - September 18, 2012
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1844 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1844 на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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