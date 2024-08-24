Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863
1/2 гульдена 1844 года (Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,3 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
- Диаметр 24 мм
Описание
- Страна Гессен-Гомбург
- Период Филипп Август Фридрих
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1844
- Правитель Филипп Август Фридрих (Ландграф Гессен-Гомбурга)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-гомбургской монеты 1/2 гульдена 1844 года. Это серебряная монета периода Филиппа Августа Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 926 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 675 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2012.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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