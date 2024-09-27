Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863
Каталог монет Филиппа Августа Фридриха (1840-1846)
Всего добавлено монет: 16
Каталог монет Филипп Август Фридрих 1840-1846
Монеты Филиппа Августа Фридриха с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $1,200 - 0 81
Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих
2 гульдена 1846
Серебро $370 - 0 14
Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих
1/2 гульдена 1844
Серебро $720 - 0 17
Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих
6 крейцеров 1840
Серебро $1,800 - 0 13
Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих
3 крейцера 1840
Серебро $240 - 0 30
Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих
1 крейцер 1840
Серебро $630 - 0 3
Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих
1/2 гульдена 1846
Серебро $380 - 0 9
Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих
1 гульден 1846
Серебро $370 - 0 24
Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих
1 гульден 1841
Серебро $490 - 0 6
Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих
1 гульден 1845
Серебро $310 - 0 7
Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих
1/2 гульдена 1841
Серебро $570 - 0 5
Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих
1/2 гульдена 1840
Серебро $450 - 0 20
Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих
1 гульден 1844
Серебро $200 - 0 2
Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих
1/2 гульдена 1845
Серебро $280 - 0 9
Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих
1 гульден 1843
Серебро - - 0 0
Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих
3 крейцера 1856
Серебро $190 - 0 6
Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих
1/2 гульдена 1843
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