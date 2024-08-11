Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
МЕНЮ
Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
Поддержка
Аккаунт
Регистрация
Войти в аккаунт
Валюта
USD
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Швейцарский франк
Польский злотый
Российский рубль
Язык
Русский
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
USD
USD
(Доллар США)
EUR
(Евро)
GBP
(Фунт стерлингов)
CHF
(Швейцарский франк)
PLN
(Польский злотый)
RUB
(Российский рубль)
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Главная
Каталог
Гессен-Гомбург
1840
Гессен-Гомбург
Период:
1838-1863
1838-1863
Людвиг Вильгельм Фридрих
1838-1839
Филипп Август Фридрих
1840-1846
Фердинанд
1858-1863
Главная
Каталог
Гессен-Гомбург
1840
Монеты Гессен-Гомбург 1840 года
Выберите категорию
Все
Серебро
Серебряные монеты
1/2 гульдена 1840
Средняя цена
570 $
Продажи
0
5
6 крейцеров 1840
Средняя цена
720 $
Продажи
0
17
3 крейцера 1840
Средняя цена
1800 $
Продажи
0
13
1 крейцер 1840
Средняя цена
240 $
Продажи
0
30
Лучшие предложения
Katz Auction
Аукцион
11 авг. 2024
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион
24 авг. 2024
ACM Aste srl
Аукцион
19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск
Год
Зактрыть
Гессен-Гомбург
Период
1838-1863
Категория
Зактрыть
???
Гессен-Гомбург
Период
1838-1863
Людвиг Вильгельм Фридрих
1838-1839
Филипп Август Фридрих
1840-1846
Фердинанд
1858-1863
Стать партнером
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Реклама
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Как можем помочь?
Email
*
Имя
Вопрос
*
Прикрепить файл
Выбрать файл
Отправить