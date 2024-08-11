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Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863

Монеты Гессен-Гомбург 1840 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1840
Средняя цена 570 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1840
Средняя цена 720 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
3 крейцера 1840
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 крейцер 1840
Средняя цена 240 $
Продажи
0 30
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