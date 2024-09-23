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Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863

1/2 гульдена 1840 года (Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1840 года - цена серебряной монеты - Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих Реверс монеты - 1/2 гульдена 1840 года - цена серебряной монеты - Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм

Описание

  • Страна Гессен-Гомбург
  • Период Филипп Август Фридрих
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1840
  • Правитель Филипп Август Фридрих (Ландграф Гессен-Гомбурга)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-гомбургской монеты 1/2 гульдена 1840 года. Это серебряная монета периода Филиппа Августа Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 812 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1050 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Künker (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1840 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность F
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1840 на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность XF
Цена
782 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1840 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1840 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1840 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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