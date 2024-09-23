Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863
1/2 гульдена 1840 года (Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,3 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
- Диаметр 24 мм
Описание
- Страна Гессен-Гомбург
- Период Филипп Август Фридрих
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1840
- Правитель Филипп Август Фридрих (Ландграф Гессен-Гомбурга)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-гомбургской монеты 1/2 гульдена 1840 года. Это серебряная монета периода Филиппа Августа Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 812 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1050 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность F
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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