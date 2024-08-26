Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863
1 крейцер 1840 года (Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,147)
- Вес 0,74 гр
- Чистого серебра (0,0035 oz) 0,1088 гр
- Диаметр 15 мм
Описание
- Страна Гессен-Гомбург
- Период Филипп Август Фридрих
- Номинал 1 крейцер
- Год 1840
- Правитель Филипп Август Фридрих (Ландграф Гессен-Гомбурга)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-гомбургской монеты 1 крейцер 1840 года. Это серебряная монета периода Филиппа Августа Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 3521 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 350 EUR. Торги состоялись 24 февраля 2012.
Сохранность
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- WAG (8)
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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