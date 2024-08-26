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Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863

1 крейцер 1840 года (Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих)

Аверс монеты - 1 крейцер 1840 года - цена серебряной монеты - Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих Реверс монеты - 1 крейцер 1840 года - цена серебряной монеты - Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,147)
  • Вес 0,74 гр
  • Чистого серебра (0,0035 oz) 0,1088 гр
  • Диаметр 15 мм

Описание

  • Страна Гессен-Гомбург
  • Период Филипп Август Фридрих
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1840
  • Правитель Филипп Август Фридрих (Ландграф Гессен-Гомбурга)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-гомбургской монеты 1 крейцер 1840 года. Это серебряная монета периода Филиппа Августа Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 3521 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 350 EUR. Торги состоялись 24 февраля 2012.

Сохранность
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  • Münzen Gut-Lynt (1)
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  • WAG (8)
Гессен-Гомбург 1 крейцер 1840 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Гессен-Гомбург 1 крейцер 1840 на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность AU
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Гессен-Гомбург 1 крейцер 1840 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Гессен-Гомбург 1 крейцер 1840 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург 1 крейцер 1840 на аукционе Busso Peus - April 29, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 крейцер 1840 на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 крейцер 1840 на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург 1 крейцер 1840 на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность AU
Цена
Гессен-Гомбург 1 крейцер 1840 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург 1 крейцер 1840 на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург 1 крейцер 1840 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 крейцер 1840 на аукционе WAG - December 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург 1 крейцер 1840 на аукционе WAG - May 7, 2017
Продавец WAG
Дата 7 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург 1 крейцер 1840 на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург 1 крейцер 1840 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Гомбург 1 крейцер 1840 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 крейцер 1840 на аукционе WAG - January 24, 2016
Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность XF
Цена
Гессен-Гомбург 1 крейцер 1840 на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
Гессен-Гомбург 1 крейцер 1840 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 3, 2015
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 3 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
Гессен-Гомбург 1 крейцер 1840 на аукционе WAG - March 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 марта 2014
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург 1 крейцер 1840 на аукционе WAG - March 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 марта 2014
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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