Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863
6 крейцеров 1840 года (Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,343)
- Вес 2,43 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8335 гр
- Диаметр 20 мм
Описание
- Страна Гессен-Гомбург
- Период Филипп Август Фридрих
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1840
- Правитель Филипп Август Фридрих (Ландграф Гессен-Гомбурга)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-гомбургской монеты 6 крейцеров 1840 года. Это серебряная монета периода Филиппа Августа Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 443 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 1450 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 23 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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