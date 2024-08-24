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Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863

6 крейцеров 1840 года (Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1840 года - цена серебряной монеты - Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих Реверс монеты - 6 крейцеров 1840 года - цена серебряной монеты - Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,343)
  • Вес 2,43 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8335 гр
  • Диаметр 20 мм

Описание

  • Страна Гессен-Гомбург
  • Период Филипп Август Фридрих
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1840
  • Правитель Филипп Август Фридрих (Ландграф Гессен-Гомбурга)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-гомбургской монеты 6 крейцеров 1840 года. Это серебряная монета периода Филиппа Августа Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 443 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 1450 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Гомбург 6 крейцеров 1840 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
1165 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Гессен-Гомбург 6 крейцеров 1840 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Гессен-Гомбург 6 крейцеров 1840 на аукционе Busso Peus - April 29, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Гомбург 6 крейцеров 1840 на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Гомбург 6 крейцеров 1840 на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 6 крейцеров 1840 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 6 крейцеров 1840 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 6 крейцеров 1840 на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 6 крейцеров 1840 на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 6 крейцеров 1840 на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург 6 крейцеров 1840 на аукционе WAG - May 7, 2017
Продавец WAG
Дата 7 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург 6 крейцеров 1840 на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург 6 крейцеров 1840 на аукционе Heritage - September 10, 2014
Гессен-Гомбург 6 крейцеров 1840 на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Гессен-Гомбург 6 крейцеров 1840 на аукционе Hess Divo - October 23, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 23 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург 6 крейцеров 1840 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 6 крейцеров 1840 на аукционе Westfälische - September 13, 2011
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург 6 крейцеров 1840 на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2011
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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