Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863
3 крейцера 1840 года (Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,281)
- Вес 1,38 гр
- Чистого серебра (0,0125 oz) 0,3878 гр
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Гомбург
- Период Филипп Август Фридрих
- Номинал 3 крейцера
- Год 1840
- Правитель Филипп Август Фридрих (Ландграф Гессен-Гомбурга)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-гомбургской монеты 3 крейцера 1840 года. Это серебряная монета периода Филиппа Августа Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 2853 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 2600 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2017.
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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