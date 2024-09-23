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Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863

3 крейцера 1840 года (Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих)

Аверс монеты - 3 крейцера 1840 года - цена серебряной монеты - Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих Реверс монеты - 3 крейцера 1840 года - цена серебряной монеты - Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,281)
  • Вес 1,38 гр
  • Чистого серебра (0,0125 oz) 0,3878 гр
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Гомбург
  • Период Филипп Август Фридрих
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1840
  • Правитель Филипп Август Фридрих (Ландграф Гессен-Гомбурга)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-гомбургской монеты 3 крейцера 1840 года. Это серебряная монета периода Филиппа Августа Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 2853 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 2600 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2017.

Сохранность
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  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Гессен-Гомбург 3 крейцера 1840 на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Гессен-Гомбург 3 крейцера 1840 на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Гессен-Гомбург 3 крейцера 1840 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
1165 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Гессен-Гомбург 3 крейцера 1840 на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург 3 крейцера 1840 на аукционе Heritage Eur - May 26, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность VF
Цена
Гессен-Гомбург 3 крейцера 1840 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Гессен-Гомбург 3 крейцера 1840 на аукционе Busso Peus - April 29, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 3 крейцера 1840 на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург 3 крейцера 1840 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург 3 крейцера 1840 на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург 3 крейцера 1840 на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург 3 крейцера 1840 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург 3 крейцера 1840 на аукционе CNG - September 23, 2003
Продавец CNG
Дата 23 сентября 2003
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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