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Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863

Серебряные монеты 3 крейцера Филиппа Августа Фридриха - Гессен-Гомбург

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3 крейцера 1840-1856

Год Знак Описание Продажи Продажи
1840 0 131856 0 0
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