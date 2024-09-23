Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863
3 крейцера 1856 года (Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,281)
- Вес 1,38 гр
- Чистого серебра (0,0125 oz) 0,3878 гр
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Гомбург
- Период Филипп Август Фридрих
- Номинал 3 крейцера
- Год 1856
- Правитель Филипп Август Фридрих (Ландграф Гессен-Гомбурга)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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