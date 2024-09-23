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Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863

3 крейцера 1856 года (Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,281)
  • Вес 1,38 гр
  • Чистого серебра (0,0125 oz) 0,3878 гр
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Гомбург
  • Период Филипп Август Фридрих
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1856
  • Правитель Филипп Август Фридрих (Ландграф Гессен-Гомбурга)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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